Terni, distrutta una panchina in piazza della Repubblica: atto vandalico o incidente?

La polizia locale visionerà le immagini della telecamere della zona per chiarire come siano stati provocati i danni

Inizialmente si è pensato a un atto vandalico, ma la consistenza della panchina è tale che per metterlo in atto sarebbero servite attrezzature da muratore che difficilmente si portano dietro i teppisti della domenica. Che al massimo possono usare qualcosa tipo una mazza da baseball, se non quando prendono a calci o imbrattano i loro obiettivi.

Invece la panchina letteralmente spaccata in due in piazza della Repubblica, nel pieno centro di Terni, fa pensare che a provocare i danni possa essere stato un evento accidentale, come ad esempio la collisione con un veicolo. Una macchina, o forse, più probabilmente, un mezzo pesante, perché altre tracce in terra, vicino al sedile di marmo spaccato in due, non sono state trovate. Fosse stata un’auto, certamente avrebbe riportato danni, lasciando magari in terra pezzi di fanali o di paraurti. La polizia locale visionerà le immagini delle telecamere della zona per fare luce sulla vicenda.

