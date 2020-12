Umbria, ok ai tamponi agli asintomatici se vivono con persone fragili. Le nuove linee guida per la caccia al virus

Fra.Mar. 09 dicembre 2020 a

Tamponi al primo giorno di isolamento anche a una parte degli asintomatici. Devono essere contatti stretti di un caso positivo e devono o convivere con persone fragili, o avere rapporti abituali con loro. In questo caso, a differenza di quanto avvenuto fino adesso, l’asintomatico contatto di un positivo verrà sottoposto a tampone molecolare e, se possibile, allontanato subito dalla persona fragile da tutelare. Per quanto riguarda invece gli altri asintomatici, per cui è stata disposta la sospensione del tampone dopo essere stati identificati come tali dalle indagini epidemiologiche, non ci sono cambiamenti. Gli asintomatici verranno sottoposti a tampone molecolare non prima del 14° giorno dell’isolamento. Se negativo può tornare alla normalità, altrimenti o lo potrà fare al 21° giorno in assenza di sintomi, o in quella stessa data verrà sottoposto ad antigenico. Se positivo lo ripeterà dopo altri 7 giorni, fino alla negativizzazione. Il contatto stretto convivente di un soggetto positivo che non può essere isolato, verrà sottoposto a tampone alla fine della contumacia del convivente. E’ quanto viene stabilito, tra le altre cose, nelle “Linee di indirizzo per la sorveglianza e strategia diagnostica nell’uso dei test per il Covid-19” approvate dal Comitato Tecnico Scientifico della Regione Umbria e di prossima adozione. Nello stesso documento viene indicato il percorso per qualsiasi tipo di paziente Covid. Che sia un caso conclamato o un contatto di un positivo. Ci sono anche altre novità, nelle linee infatti non viene esclusa la possibilità di effettuare screening immediati con test antigenici quantitativi nelle comunità in cui dovesse esservi un caso di positività. “Nel caso in cui si riscontri un caso confermato all’interno di una comunità - scrivono i membri del Cts nel documento - , si valuterà la necessità in base al livello di rischio che tutti i membri della stessa effettuino il Test Cleia al tempo 0”.

Nel documento i test antigenici vengono indicati in parecchi passaggi per la diagnostica, ma il gold standard resta il tampone. E secondo quanto stimato, il fabbisogno giornaliero e la capacità produttiva dei vari laboratori dell’Umbria è di 3.995 tamponi.



