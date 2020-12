Maltempo anche mercoledì 9: allerta arancione per l'Umbria

Redazione cronaca 08 dicembre 2020 a





Il maltempo imperverserà anche nella giornata di mercoledì 9 dicembre 2020. Valutata allerta arancione per piogge e vento in Umbria, sulla Provincia autonoma di Trento, su gran parte del Friuli Venezia Giulia, sulla Campania settentrionale, sul settore occidentale della Basilicata, su gran parte del versante tirrenico della Calabria. Valutata, inoltre, allerta gialla nel Lazio, in Abruzzo, in Sicilia, sui settori centrale e orientale dell’Emilia-Romagna, sul settore costiero della Toscana, su gran parte del Molise, sulla Sardegna occidentale e sui restanti territori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata e Calabria., Allerta rossa invece nell’area meridionale della Campania e nella Provincia autonoma di Bolzano.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

