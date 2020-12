Terni, è morto l'avvocato Romano Sciarretta: fu grande bomber della Ternana

Vestì la maglia rossoverde dal 1964 al 1969, divenendo uno degli attaccanti più prolifici della storia del club, con 38 gol in partite ufficiali

Terni è in lutto per la morte dell'avvocato Romano Sciarretta, scomparso ad 80 anni, compiuti il 13 aprile 2020, dopo una lunga malattia. Un professionista stimato, che aveva fatto di Terni la sua casa (era originario di Lanciano) dopo che, negli anni '60, era arrivato in città da giocatore di calcio, per vestire la maglia della Ternana.

Più che giocatore, grande bomber, uno dei più prolifici della storia rossoverde, con ben 38 gol realizzati tra la stagione 1964-1965 e il 1968-1969, l'ultima delle quali in serie B, quando mise a segno 8 reti in 29 presenze, oltre a 2 gol in 3 gare di Coppa Italia. Conclusa la carriera di calciatore, Sciarretta conseguì la laurea in giurisprudenza e iniziò la carriera forense. Per molti anni fu anche fiduciario dell'Associazione italiana calciatori.

Appresa la notizia, l'Ordine degli avvocati della provincia di Terni ha diffuso una nota con la quale ricorda il collega: "Altra vera istituzione del Foro di Terni – scrive l’Ordine professionale - siamo vicini con tutto il nostro affetto ad Andrea in questo triste momento ed esprimiamo ai familiari le nostre più sentite condoglianze a nome di tutti i colleghi".

