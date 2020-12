Umbria, il bollettino Covid di oggi: solo 135 positivi su 4.005 tamponi, 370 guariti e purtroppo altri 8 decessi

Fra. Mar. 08 dicembre 2020 a

Sono appena 132 i positivi emersi ieri dall'analisi di ben 4.005 tamponi. Il dato è quanto mai confortante considerando l'alto numero di test effettuati. Per contro sono stati registrati invece 370 nuovi guariti. Il che blocca il numero di attualmente positivi a 5.746. Accanto al numero buono dei nuovi positivi c'è anche quello dei ricoveri: il dato comunicato oggi dalla Regione infatti racconta di 19 persone in meno ricoverate nelle corsie umbre del Covid. In tutto, al momento sono 376 i degenti nei nosocomi del cuore verde. Di questi 57 sono i terapia intensiva, uno in più del giorno prima. Di certo numeri in calo, rispetto ai 447 di non più di 20 giorni fa. Il numero che invece ancora non conosce benefici delle restrizioni è quello dei decessi: anche ieri infatti ne sono stati registrati 9. Il che porta il totale dell vittime dall'inizio della pandemia in Umbria a 477 vittime.

