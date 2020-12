Perugia, rubano abbigliamento e giocattoli: denunciate tre donne

08 dicembre 2020 a

a

a

Tre donne sono state denunciate dalla polizia per furto di giocattoli e abbigliamento. In particolare, il primo episodio riguarda un negozio di abbigliamento. La titolare ha denunciato di aver subito un furto. La polizia ha identificato le responsabili: due donne italiane di 20 e 40 anni che avevano nascosto gli indumenti sotto le loro gonne. Sono state denunciate per furto aggravato in concorso. Sempre su richiesta di un negoziante, una 31enne è stata denunciata per furto in un negozio di giocattoli. La polizia ha inoltre denunciato altre due persone. A seguito di un controllo su una vettura a Fontivegge un cittadino rumeno, classe 97, è stato denunciato perché ancora in città nonostante il foglio di via. Sempre a Fontivegge poi è stato rintracciato un cittadino tunisino il quale, privo di documenti, al momento dell’identificazione ha fornito delle generalità risultate false. L’uomo, dopo essere stato denunciato per false attestazioni è stato messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione che ha avviato le pratiche per l’espulsione.

