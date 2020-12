Amelia, per il maltempo cede muretto nei giardini davanti al duomo

Numerosi altri interventi in tutta la provincia di Terni per far fronte ad allagamenti, piccoli smottamenti e alberi pericolanti

08 dicembre 2020 a

a

a

Maltempo in provincia di Terni, le forti piogge causano anche lo smottamento di un ampio tratto di muretto proprio davanti al duomo di Amelia.

E’ stata proprio la messa in sicurezza della zona, uno degli interventi dei vigili del fuoco di Terni, insieme ai colleghi dei distaccamenti del territorio provinciale, nella giornata di martedì 8 dicembre 2020. A quanto riferiscono gli stessi vigili, il cedimento del muretto è stato di circa 12 metri, nei giardini proprio dinanzi al duomo di Amelia, con la zona che è stata ovviamente subito transennata. Sul posto anche i vigili urbani di Amelia.

I vigili del fuoco sono stati impegnati anche per far fronte ad allagamenti, piccoli smottamenti e alberi pericolanti, come principali tipologie d'intervento, praticamente in tutta la provincia di Terni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.