7Cervelli, lo scherzo alla signora Teresa: telefonata per sapere se l'acqua di casa è limpida. Video da Okkupèto

Dal programma di Luca e Fabrizio in onda ogni mercoledì alle ore 23.30 su Umbria tv e in contemporanea sul nostro sito

08 dicembre 2020

I 7Cervelli chiamano la signora Teresa per sapere se l'acqua di casa è limpida. E' la seconda pillola dal programma di Luca e Fabrizio in onda su Umbria tv ogni mercoledì alle ore 23.30 e in contemporanea sul nostro sito.

Nel video che qui vi proponiamo c'è la telefonata (uno degli scherzi della seconda puntata), che I 7Cervelli fanno all'ignara signora e le chiedono di aprire il rubinetto per vedere se l'acqua di casa è torbida o limpida. Da qui parte lo scherzo che la produzione del programma ha chiamato "La bolletta dell'acqua". Il seguito è tutto da vedere

