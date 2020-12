Orvieto, Umbria Jazz Winter rivive al centro della città a Natale con le musiche e le sagome dei suoi più grandi artisti

Si potrà passeggiare sentendo le voci e vedendo le immagini di star del calibro di Al Jarreau, Liza Minnelli, Winton Marsalis, George Benson, Paolo Fresu e Michael Bubble

Il Natale 2020 al centro di Orvieto sarà all’insegna della musica di Umbria Jazz Winter, e questo malgrado il Covid abbia inferto un colpo decisivo all’organizzazione dell’evento che, ormai da molti anni, ha sempre caratterizzato il periodo a cavallo di Capodanno sulla Rupe, richiamando migliaia di turisti. Saranno infatti gli artisti che negli anni hanno frequentato i palchi di Umbria Jazz Winter a far da colonna sonora nelle vie del centro di Orvieto, grazie all’idea che i Comuni di Orvieto e Perugia (per la rassegna estiva) hanno sottoposto alla Fondazione Umbria Jazz, che l’ha accolta con entusiasmo, mettendosi subito al lavoro al lavoro per la realizzazione di una playlist dedicata.

Due sono stati i criteri che hanno portato alla scelta dei musicisti e dei brani: l’aver partecipato ad Umbria Jazz e aver suonato o cantato brani natalizi. Ne è venuta fuori una scaletta di 50 brani che a partire da venerdì 11 dicembre 2020, fino al 6 gennaio 2021, renderanno l’atmosfera più gioiosa e allegra, nonostante l’emergenza sanitaria non del tutto terminata. Un estratto di questa compilation darà vita inoltre ad una raccolta, realizzata in collaborazione con Warner Music Italia, dal titolo “Umbria Jazz Christmas” che sarà disponibile in download digitale dal 18 dicembre 2020. Inoltre, la città di Orvieto vivrà, anche se in maniera simbolica, l’atmosfera del festival purtroppo cancellato: sagome che ricordano alcuni artisti presenti nella raccolta saranno presenti nelle vie del centro.

Inoltre verranno realizzate e posizionate negli angoli del centro le sagome di grandi musicisti: da Al Jarreau a Liza Minnelli, da Winton Marsalis a George Benson passando per Paolo Fresu e Michael Bubble. Ad accompagnare le passeggiate e lo shopping lungo le vie del centro storico durante tutte le festività natalizie ci sarà anche la musica della scuola comunale di musica “Adriano Casasole”, tratta dai migliori concerti realizzati in questi anni.

