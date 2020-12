Terni, mercatino del mercoledì: salta il trasferimento al centro della città. Ambulanti divisi

Il Comune al momento congela lo spostamento da vocabolo Staino alla zona di largo Frankl-corso del Popolo. Ma parte degli operatori non vuole muoversi

Maria Luce Schillaci 08 dicembre 2020 a

a

a

Non approderà al centro di Terni, il mercatino del mercoledì. Almeno per ora. L’annunciato trasferimento già da mercoledì 9 dicembre 2020, in concomitanza con le festività natalizie, e fino al termine dei lavori per il palasport a Foro Boario, da vocabolo Staino all’area tra largo Frankl, piazza Ridolfi e corso del Popolo infatti è stato rinviato.

Proprio da Palazzo Spada è arrivata la notizia del rinvio a dopo il 15 gennaio 2021, ovvero alla scadenza del nuovo Dpcm “vista l’impossibilità di confermare la data del 9 – si legge nel testo del Comune a firma della dirigente Economia e Lavoro, Emanuela Barbon – in armonia con le disposizioni nazionali e regionali”.

Ma a pesare su questa scelta, con molta probabilità, potrebbe essere stata la spaccatura emersa tra gli stessi ambulanti, divisi per l’appunto tra favorevoli e contrari. Questi ultimi, circa una ventina, pochi giorni fa hanno inviato una lettera al sindaco ribadendo la loro contrarietà al trasferimento in centro. Tra i motivi, l’assenza di parcheggi adeguati per un’operazione che coinvolge oltre cento operatori ma anche di spazio sufficiente come serve in questo momento dettato dalle regole anti Covid. Ieri invece si è tenuto l’incontro dell’Anva, Associazione nazionale venditori ambulanti, e Confesercenti per valutare lo stato della situazione.

L’Anva si è espressa chiaramente a favore dello spostamento in centro e dunque la mattina di mercoledì 9 dicembre 2020 si terrà un confronto con gli altri operatori del mercatino rappresentati da altre sigle sindacali con l’obiettivo di riuscire a trovare una linea comune tra tutti.

“Il mercatino del mercoledì - afferma Daniele Stellati, direttore di Confesercenti Terni - al momento è l’unica situazione che non siamo riusciti a sbloccare a Terni che vedrà eventi natalizi, bar e ristoranti aperti e pure i negozi, domeniche comprese, per rendere più attrattivo il centro unitamente ad altri incentivi come sconti nei parcheggi sotterranei e luminarie. In riferimento al rinvio da parte del Comune – rimarca Stellati – è ovvio che qualsiasi dirigente pubblico prenda tempo per analizzare la contestazione, purtroppo è una situazione che disgrega di fatto la complicata ed estenuante concertazione raggiunta. Per Confesercenti - conclude - rimane comunque la scelta dello spostamento in centro anche come occasione di riqualificazione”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.