Terni, carcere di Sabbione: per ogni agente 10 mascherine chirurgiche e 10 Ffp2 al mese

La precisazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dopo le lamentele dei sindacati che denunciavano la scarsità di dotazioni dei dispositivi di protezione

07 dicembre 2020 a

a

a

Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria invia anche al carcere di Terni di vocabolo Sabbione scorte sufficienti di dispositivi di protezione individuale, fondamentali in questo periodo di lotta al contagio da Coronavirus.

E’ questo quanto fa sapere lo stesso dipartimento in risposta alle lamentele, arrivate dai rappresentanti sindacali degli agenti penitenziari, circa la presunta esiguità di mascherine e di altri dispositivi.

Anche nei giorni scorsi, a seguito della morte del primo detenuto di Sabbione per Covid, avvenuta all’ospedale Santa Maria di Terni, dove era stato ricoverato dopo l’aggravarsi delle sue condizioni, era emerso che gli agenti avrebbero avuto in dotazione non più di una decina di mascherine ciascuno al mese. Così invece non è. A quanto chiarisce il Dap, ogni mese arrivano a Sabbione, per essere messe a disposizione di ciascun agente, dieci mascherine chirurgiche, altre dieci Ffp2 e una mascherina in tessuto lavabile del corpo di polizia penitenziaria. Inoltre in ogni postazione di servizio ci sono a disposizione 50 mascherine di riserva per necessità urgenti. Del resto il pericolo di un focolaio, all’interno di un istituto di pena, è sempre molto pressante. Se oggi a Sabbione i detenuti positivi sono solo quattro, qualche settimana fa si era arrivati ad oltrepassare i 70 contagiati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.