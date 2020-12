Perugia, cinque maxi multe: consumazioni in un bar dopo le 18 e quattro negozi aperti in un centro commerciale

08 dicembre 2020 a

Nella prima giornata in fascia gialla per l’Umbria, il centro di Perugia, nonostante il tempo molto brutto, è stato abbastanza frequentato. Soprattutto dai molti che si sono fatti un giro per l’acropoli, per ammirare le luminarie e le proiezioni su Palazzo dei Priori e sulla cattedrale. Purtroppo però, come accadeva in misura maggiore prima delle misure restrittive, molte automobili sono state lasciate in sosta vietata.

E’ per questo motivo che gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante, Nicoletta Caponi, hanno fatto la bellezza di 17 verbali per sosta vietata.

Da un divieto all’altro: il passaggio in fascia gialla non ha ovviamente spazzato via tutte le restrizioni. Resta ovviamente l’obbligo di mascherina all’aperto, e resta anche il divieto di apertura nei festivi dei negozi (diversi da alimentari, farmacie, tabaccherie) all’interno dei centri o poli commerciali che devono rimanere chiusi.

Ebbene, secondo quanto emerso, una persona è stata fermata e multata in centro storico perché non aveva la mascherina addosso. Mentre sono state fatte 5 multe ad altrettanti esercizi commerciali: quattro negozi in un centro commerciale, sono stati trovati aperti nonostante il divieto, mentre in un bar si continuava a servire al banco anche dopo 18, quando invece non è più consentito.



