Harry Styles vestito da donna, Caterina Collovati lo attacca a Ogni Mattina su Tv8: "Un pagliaccio". Ed esplode la bufera social

07 dicembre 2020 a

a

a

Esplode una pesante polemica social per alcune frasi pronunciate da Caterina Collovati a Ogni Mattina, il programma di TV8 condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe. Collovati, ospite in qualità di opinionista, ha pronunciato parole sferzanti a proposito di look trasgressivi nel mondo dello spettacolo, soprattutto in relazione a donne che indossano abiti maschili e viceversa. "Questa differenza si nota ancora di più e diventa di cattivo gusto. Vedere cantanti e personaggi pubblici con tulle rosa... non capisco che cosa vogliano dimostrare, qual è il significato?". Al centro della discussione la scelta del cantante Harry Styles di indossare un abito da donna nella recente copertina di Vogue. Secondo Collovati è "fuorviante", non si capisce che messaggio vuole dare che non è di libertà ma circense e parla addirittura di "pagliaccio del circo". Collovati è stata duramente attaccata sui social e forse faceva meglio a stare zitta, considerando lo spessore dell'artista di cui stava parlando.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.