Perugia, il Comune paga l'indennità a 60 agenti di polizia locale. 600 euro in più nella busta paga

Quasi 600 euro di indennità per i servizi di ordine pubblico arriveranno nelle buste paga di circa 60 agenti della polizia locale per i turni a ciò destinati nei mesi di maggio, giugno e luglio. E’ quanto ha deciso l’amministrazione con una determina dirigenziale di venerdì scorso. Nell’atto, in cui viene specificato che la retribuzione è quantificata in 13 euro lordi per ogni turno lavorativo, sono elencate anche le manifestazioni durante le quali sono stati impiegati i vigili urbani per lo svolgimento di mansioni di ordine pubblico. Nello specifico si tratta di 104,22 euro a maggio, 277,91 a giugno e 208,43 euro a luglio.

