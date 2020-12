Perugia, incendio in casa. Proprietario si ferisce per salvare il cane rimasto dentro

07 dicembre 2020 a

Rientrano e trovano la casa in fiamme. L'incendio non è particolarmente violento ma l'abitazione è piena di fumo e dentro c'è un cagnolino che non può uscire. Così il proprietario, dopo aver chiamato i vigili del fuoco, si precipita all'interno per portare fuori il povero animale ma nella foga di entrare si ferisce. I due verranno portati in salvo dagli stessi vigili del fuoco che per rianimare il cane devono utilizzare anche gli autorespiratori. E' accaduto dopo le 15 di lunedì 7 dicembre nella zona di Balanzano, Perugia. L'incendio, divampato tra cucina e soggiorno, causato forse da un corto circuito ma gli accertamenti sono ancora in corso.

