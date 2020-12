Umbria, il bollettino del 7 dicembre: 65 nuovi positivi e solo due nuovi ricoveri. Altri otto morti

07 dicembre 2020 a

Sono appena 65i nuovi positivi registrati lunedì 7 dicembre. I casi emergono dall'analisi di appena 377 tamponi, che, come accade ogni domenica scendono molto perché non ci sono quelli relativi agli screening e si concentrano sui malati che magari arrivano negli ospedali umbri. Gli attualmente positivi dunque sono 5.990 considerati i 132 guariti. Anche il numero dei positivi ricoverati in ospedale non è salito molto. Infatti solo due persone in più hanno fatto accesso nelle corsie Covid dei nosocomi dell'Umbria, portando il numero dei degenti da 393 a 395. Nessuna variazione è stata invece registrata per quanto riguarda le terapie intensive, che restano a quota 60. Purtroppo vanno registrati altri 8 decessi che portano il totale dei morti a 468.

