Turismo religioso, Orvieto e Bolsena unite nel segno del Miracolo eucaristico del Corpus Domini

Consolidare i rapporti tra le due città anche per pianificare sin dall’inizio del 2021 un’attività di reciproca promozione turistica. Sono i temi che hanno trattato i sindaci di Orvieto, Roberta Tardani, e di Bolsena, Paolo Dottarelli, nell’incontro avuto in Comune, nella città della Rupe. Il primo cittadino della località lacustre era accompagnato dall’assessore Roberto Basili, che ha la delega, tra l’altro, al turismo religioso, all’ufficio turistico e alla Pro loco.

L’incontro - spiega il Comune orvietano in una nota - è servito per pianificare le varie iniziative che le due amministrazioni potranno organizzare congiuntamente per valorizzare ulteriormente il legame che unisce le città nel segno del Miracolo eucaristico del Corpus Domini. Prima fra queste un calendario condiviso degli appuntamenti religiosi e di quelli legati alle rievocazioni storiche.

Per la storia, la cultura e le peculiarità del territorio – è stato ribadito nel corso della riunione – Orvieto e Bolsena hanno caratteristiche complementari che possono integrare e completare le rispettive offerte turistiche ampliando l’esperienza di visita da proporre ai viaggiatori italiani e stranieri con l’obiettivo, comune anche agli operatori di settore, di aumentare i flussi e allungare la permanenza media sul territorio.



