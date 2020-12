Umbria, Centrale unica per l'emergenza, il sindacato di polizia Mosap: serve personale qualificato

07 dicembre 2020 a

Serve personale qualificato per la Centrale unica di emergenza: a dirlo è Roberto Fioramonti, segretario nazionale del sindacato di polizia, Mosap. “In quasi tutta Europa e anche negli Usa il famoso 911 significa anche centrale unica, dove a rispondere al telefono sono spesso poliziotti, vigili del fuoco e operatori sanitari - evidenzia Fioramonti - Da noi invece, come già avvenuto in altre regioni, si crea un call center con operatori civili che semplicemente smista le telefonate a 19 centrali della polizia di Stato, 27 dell’Arma dei carabinieri, sei dei vigili del fuoco e cinque centrali dell’emergenza sanitaria. Tutto questo perché il servizio del numero unico 112 è stato istituito nel 2002 tramite una direttiva europea, in quanto numero unico delle emergenze valido in tutta Europa. Dopo ritardi di anni nella sua attuazione in Italia, l’Europa ha multato il nostro paese per 40 milioni di euro. Allora, per ottemperare all’obbligo, l’Italia è partita tardi e male senza unificare le centrali. Al momento ci troviamo in una situazione ibrida e confusa: a rispondere ai telefoni ci sono operatori civili formati con un corso di due mesi scarsi e personale che ha poca dimestichezza col lavoro delle forze di polizia”. Per il Mosap, inoltre, attivare in piena emergenza Covid il Nue in Umbria appare quanto meno azzardato.

