7Cervelli, lavoretti fuorilegge al tempo del Covid: "Chieda scusa all'Italia intera". Lo scherzo in Okkupèto | Video

Lo scherzo dei 7Cervelli al telefono in Okkupèto, la trasmissione in onda il mercoledì alle ore 23.30 su Umbria Tv e in contemporanea sul nostro sito del Corriere dell'Umbria dove è disponibile per essere rivista.

"In tempo di Covid si sta a casa, non si va in giro a fare dei lavoretti", ammonisce Fabrizio (insieme a Luca che gli sta a fianco forma i 7Cervelli) che si spaccia al telefono per maresciallo della finanza con l'ignaro interlocutore perugino.

Lui si difende, sorpreso e imbarazzato: "Sono disoccupato, non faccio niente di male." I 7Cervelli dicono che hanno foto scattate dall'elicottero nelle quali si vede lui che "rimette la legna a casa di un signore, ma come è possibile?". Gli viene così chiesto di "chiedere scusa all'Italia intera".

