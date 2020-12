Umbria elisoccorso, stop all'accordo con le Marche, nuovo bando. Terni e Foligno vogliono base operativa

07 dicembre 2020 a

L’Umbria avrà presto un suo elisoccorso. L’accordo per un servizio condiviso con le Marche risale al 2014 ed è stato rinnovato nel 2017 con scadenza naturale al 31 gennaio 2021. Dopodiché, come anticipato dall’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, a margine della conferenza stampa per la presentazione del numero unico per l’emergenza 112, sarà indetto il bando per appaltare il servizio. L’impegno a procedere in tal senso era stato preso nei mesi scorsi: a luglio, infatti, l’assemblea legislativa approvò (16 voti favorevoli e uno astenuto) una mozione presentata dai consiglieri della Lega Daniele Carissimi e Francesca Peppucci per un elisoccorso regionale con gli obiettivi di abbattere i costi di intervento, ottimizzare i livelli di assistenza, ottenere tempi più brevi di trasferimento del paziente e una massima efficienza delle missioni di salvataggio. Attualmente l’Umbria è l’unica regione, insieme al Molise, su tutto il territorio nazionale a non avere un proprio elicottero a uso di soccorso sanitario. La Regione, invece, paga un canone fisso di 1 milione 200 mila euro, cui si aggiungono i costi orari del volo, cioè 1.424 euro all’ora. Le città di Foligno e Terni già si sono proposte per diventare base operativa del servizio.

