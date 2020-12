Amelia, 56 casi di positività tra i mille test effettuati dalla Comunità Incontro agli amerini

Molino Silla li ha messi a disposizione della comunità locale, segnatamente ai residenti che svolgono attività lavorative più esposte al rischio di contagio

06 dicembre 2020 a

a

a

Si è conclusa la campagna di prevenzione Covid 19 promossa dalla Comunità Incontro Onlus di Amelia, in provincia di Terni, che ha sottoposto a test rapidi diagnostici tra sierologici e tamponi antigenici 1000 persone appartenenti alla fascia della popolazione amerina più esposta al rischio contagio. Lo screening, completamente gratuito, ha consentito di individuare 36 persone positive al virus sars-CoV-2 grazie ai tamponi antigenici e 20 persone risultate positive agli IgM – IgG, attraverso i test sierologici. Ossia gli anticorpi che compaiono per primi nel siero dei pazienti dopo una primaria esposizione all’antigene (in genere non prima di 10 giorni), e quindi la loro presenza indica un’infezione recente e il conseguente sviluppo di anticorpi contro il virus.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con il Comune di Amelia e il Distretto Sanitario locale della Usl Umbria 2 e i test sono stati eseguiti presso il parcheggio di Molino Silla a cura del personale sanitario e infermieristico della Comunità Incontro, coordinato dal dottor Piero Pierucci, medico infettivologo e direttore sanitario della struttura comunitaria. L’elenco delle persone sottoposte allo screening e il relativo esito - sia positivo che negativo – è stato trasmesso in tempo reale alle autorità sanitarie competenti per tutti gli ulteriori accertamenti nonché per il relativo tracciamento in caso di positività.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.