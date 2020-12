Perugia, è morto il professor Roberto Micalella. Insegnava al Conservatorio Morlacchi

06 dicembre 2020 a

Venerdi alle 18, mentre si stava riposando sulla panchina nel giardino della rotonda a Casaglia si è spento improvvisamente il professore Roberto Micalella, apprezzato e stimato docente di Poesia per Musica e Drammaturgia Musicale al Conservatorio Morlacchi di Perugia. Il destino ha voluto che l’infarto, causa del suo decesso, lo colpisse in un momento di solitudine dove nessuno si è potuto accorgere del malessere che stava accusando per poterlo soccorrere. Ora, proprio su quella panchina, giace un mazzo di fiori dedicato al poeta ricordato da tutti come “il piccolo professore dal lungo cappotto color sabbia che durante le sue lezioni, con orgoglio, faceva leggere agli studenti i suoi scritti e faceva ascoltare la sua musica” . Di recente aveva pubblicato un libro con una casa editrice perugina e aveva in cantiere l’idea di un’altra opera. Prossimo alla pensione, viveva da solo nella frazione di Casaglia; la sua scomparsa ha raccolto la commozione di molte persone.

