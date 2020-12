Covid in Umbria, 234 nuovi positivi e nove morti, meno ricoveri in terapia intensiva. Il bollettino di domenica 6 dicembre

06 dicembre 2020 a

Nove i morti e 234 nuovi positivi a fronte di 2.888 tamponi effettuati: in 24 ore sono i numeri dell'ultimo bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato a domenica 6 dicembre. Diminuiscono, anche se di una sola unità, i ricoveri in terapia intensiva, che diventano 60. Complessivamente, invece, sono 393 ricoverati (erano 392 il giorno precedente) negli ospedali della regione. Diventano così 6.065 gli attualmente positivi (6.149 nel bollettino di sabato 5 dicembre) e scendono a 7.908 le persone in isolamento (erano 7.919). I numeri restano in linea con le cifre contenute nell'ultimo report dell'Istituto superiore della sanità che è valso all'Umbria il ritorno in fascia gialla.

