Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria: ecco il video privato col fidanzato Marco: baci e cene scene intime a Terni

Su Instagram il regalo di Rompietti per l'ex moglie di Andrea Ghiselli con cui ha una relazione

Nicole Soria e Marco Rompietti in un video che il nuovo fidanzato di Terni ha fatto alla bella rossa, Queen (così la chiamano) di Matrimonio a prima vista 2020.

L'ex moglie di Andrea Ghiselli lo ha condiviso sul proprio account Instagram con una dedica innamorata: "Il Rompietti mi ha fatto questo regalo". Di regali se ne erano visti anche ieri sera, sabato 5 dicembre 2020, quando la coppia aveva dato vita a una diretta Instagram che però al risveglio, questa mattina, Nicole e Marco hanno detto non più disponibile sulle stories del social, da rivedere. Ecco quindi il video dell'amore con Nicole che in molte scene appare, fra baci e cene proprio in Umbria, a Terni, la città del nuovo fidanzato ex concorrente del docureality di Real Time. La coppia si divide fra Terni e Milano, la città dove Nicole lavora e dove i due hanno detto di convivere.

