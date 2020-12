Natale a Perugia, i commercianti cantano John Lennon in un video per invitare la gente a venire in centro

06 dicembre 2020 a

Grandi preparativi in corso, già da settimane, per la realizzazione del video degli esercenti del centro storico di Perugia: un coro di voci su un brano composto da Paolo Mariotti e Mauro Belia. Tre minuti da lanciare nella piazze virtuali dei social che saranno girati mercoledì 9 dicembre alle 18 sulla scalinata del duomo. Tempo permettendo. Una esibizione corale di grande impatto che in video inviterà le persone a venire in centro. Rappresentanti del settore commercio e ristorazione si uniranno così alle voci di un coro gospel e sulle note ispirate al brano di John Lennon, So this is Christmas, canteranno “Siamo giunti a Natale”.

L’accompagnamento musicale sarà in chitarra acustica suonata da Mauro Belia sulla base realizzata da Stefano Tofi, musicista e fonico. Un Natale di musica confermato anche dai 50 brani selezionati dalla direzione artistica di Umbria jazz e mandati fino al 6 gennaio in filodiffusione su tutta l’acropoli.



