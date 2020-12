Stasera in tv 6 dicembre, su La7 torna Non è l'Arena di Massimo Giletti. Le anticipazioni

06 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 6 dicembre, su La7 nuovo appuntamento con Non è l'Arena, il programma di approfondimento e inchiesta sull'attualità, la politica e i fatti di cronaca condotto da Massimo Giletti. Grande attenzione ancora una volta sulla pandemia da Covid 19, partendo dal giallo del Piano fermo al 2006 e dal caso del dossier della sezione di Venezia dell'Oms, un documento pubblicato e scomparso nel giro di sole 24 ore. In quelle pagine si faceva riferimento proprio al mancato aggiornamento del piano. In studio Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Matteo Bassetti e Consuelo Locati, legale dell’associazione creata dai familiari delle vittime del Covid nella provincia di Bergamo. Ma sulla pandemia Covid al centro dell'attenzione ancora una volta Campania, Sicilia e Calabria. Inchiesta sull'ospedale modulare del Ruggi di Salerno. Gli ospiti sono ancora Sileri e Cecchi Paone, insieme a Sandra Amurri, Tommaso Cerno, Maria Luisa Iavarone, Michele Sarno e Luigi Greco. In discussione i numeri della Sicilia, tornata in zona gialla. Non è l'Arena annuncia documenti e immagini esclusive sull'ospedale di Pietralia. Gli ospiti: Alessandra Moretti, Tommaso Cerno, Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Pierino Di Silverio e Cateno De Luca. E in Calabria come si sta comportando la classe politica sulla sanità commissariata da tempo? Ne parleranno Sandra Amurri, Alessandro Cecchi Paone e Lino Polimeni. Terminata la parte della trasmissione dedicata a Covid e sanità, Massimo Giletti torna ad occuparsi del caso di Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano arrestato per il presunto violento stupro di una ragazza di appena 18 anni. Stasera all'Arena nuove testimonianze che potrebbero aprire altri scenari sulle notti milanesi. In studio Nunzia De Girolamo e Luca Telese. Dovrebbe essere collegato ancora, inoltre, Daniele Leali, dj e imprenditore, amico di Genovese.

