Scandalo Suarez a Perugia, l'Università per Stranieri va verso il commissariamento

A Perugia sull’appello fatto dai sindacati alle istituzioni cittadine per una presa di posizione forte diretta a rompere il silenzio tombale nel quale è calata l’Università degli stranieri si alza l’ipotesi commissariamento al vaglio del ministero dell’Università. E’ una delle possibilità d’intervento a livello centrale, anche se la mancanza di precedenti in Italia sembra essere motivo di tentennamenti. Intanto è in programma giovedì 10 dicembre il consiglio di amministrazione dell’ateneo che dovrà principalmente affrontare la sospensione dei vertici, rettore e direttore generale. A fare le veci della rettrice, Giuliana Grego Bolli, sarà la pro rettrice Dianella Gambini; mentre si cercherà di dare subito l’incarico ad interim a un nuovo direttore generale. Il nome che emerge è quello di Francesco Lampone, a capo già di settori importanti dell’amministrazione dell’ateneo di palazzo Gallenga.

Si ricorda in proposito che il mandato dell’attuale dg, Simone Olivieri, scadrà nel 2022. Il nuovo assetto allo studio - sempre che non subentri un commissariamento o le dimissioni del rettore - dovrà traghettare l’ateneo fino alle prossime elezioni in programma tra maggio e giugno. “Stiamo già provvedendo a fare passi importanti, stiamo correndo per far fronte alle urgenze”, è quanto dichiara Dianella Gambini sulle prossime azioni della governance. All’interno dell’ateneo però cresce il fronte di chi ritiene sia auspicabile un commissariamento. Un vertice esterno quindi che permetterebbe di uscire dall’impasse: da una parte un entourage che ha strette relazioni con i vertici decapitati e rischia di essere travolto anch’esso dalle indagini in corso; dall’altra forze alternative che ora non intendono scendere in campo in una situazione difficile non creata da loro.

