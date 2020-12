Perugia, iniziate le prove nel Borgo Bello per il regalo sospeso: i doni saranno poi consegnati alla Caritas

06 dicembre 2020 a

Nel Borgo Bello di Perugia sono iniziate le prove per il regalo sospeso. Martedì 8 dicembre il giorno clou: l’associazione del quartiere appenderà i regali raccolti ai fili delle vie dei monasteri e terrà tutti i doni appesi fino al 20 quando saranno consegnati alla Caritas che li distribuirà alle famiglie in difficoltà economica, difficoltà sicuramente acuite dall'emergenza.

Tra i regali anche dei pupazzi realizzati a mano dagli alunni e dalla maestra della primaria di Borgo XX giugno. Venerdì 11 i disegnatori del collettivo Becoming X saranno in corso Cavour per dipingere le vetrine a tema natalizio.

