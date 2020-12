Covid Umbria, al ristorante Michelin carta regalo di Natale con lo sconto per uscire dalla crisi

06 dicembre 2020 a

Si chiama Christmas dining-bond ed è una carta regalo da spendere nel ristorante Antica Trattoria San Lorenzo, uno dei più prestigiosi della regione. Il suo titolare, lo chef stellato Simone Ciccotti, ha deciso che non ci si può arrendere alla crisi generata dal Covid e ha iniziato a studiare una formula che potesse in qualche modo aiutarlo ad andare avanti: compri oggi, vieni quando vuoi. Basta prenotare con un po’ di anticipo perché l’idea piace e di dining bond, in appena una settimana, ne sono stati già venduti 118. La carta regalo costa appena 29 euro e garantisce un pranzo per due persone con un menù di carne o di pesce di assoluta qualità, vini inclusi. “Molti nostri clienti hanno voglia di sostenere il loro ristorante preferito e questa disponibilità economica anticipata ci permette di avere un po’ di respiro in un momento decisamente difficile per tutti noi”. Ma Simone Ciccotti non si è fermato qui. Chi sceglie il delivery all’Antica Trattoria San Lorenzo si vede recapitare la cena direttamente dallo chef stella Michelin. Anche in questo caso il prezzo è accattivante, 50 euro per due persone con Simone Ciccotti che consegna personalmente i suoi piatti gourmet per seguire la filiera dalla prima all’ultima fase. Un’attenzione maniacale che non è passata inosservata. Il ristorante da Vittorio di Bergamo, tre stelle Michelin, lo ha selezionato come “miglior attività dell’Umbria” e scelto per un progetto nazionale di “Delivery e cene gourmet”. Simone Ciccotti ci tiene a sottolineare anche la forte collaborazione con le aziende locali: “Dalla carne, al vino, dall’olio alle uova, tutto arriva da produttori della zona”.

