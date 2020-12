Matrimonio a prima vista 2020: Nicole Soria presenta il nuovo fidanzato di Terni, Marco: "Conviviamo, mi porta il caffè a letto"

Il racconto dell'amore nella diretta Instagram della ragazza di Milano insieme a Rompietti

Nicole Soria e Marco Rompietti convivono. L'ex fidanzata di Andrea Ghiselli in Matrimonio a prima vista 2020 e l'ex concorrente del docureality nella edizione 2019, umbro di Terni, sono apparsi insieme in una diretta Instagram.

Nicole e il nuovo fidanzato Marco hanno fatto insieme una diretta sull'account social della ragazza milanese, nelle stories (qui l'account Instagram di Nicole Soria) dove ci sono state le ammissioni della coppia alla presenza di Giorgia Pantini (anche lei concorrente Mapv 2020).

"Non avevo mai convissuto, Nicole mi aiuta ad essere un uomo di casa migliore", afferma Marco. Nicole parla della convivenza: "Marco non sapeva cosa era una lavastoviglie, cosa voleva dire pulire. Gli ho insegnato tutto. Poi Marco sta a casa qui a Milano, cucina. Lui mi aiuta molto per la gestione della casa perché io lavoro. Mi porta anche il caffè a letto", dice Nicole.

La rossa milanese detta Queen, spiega che "quella Nicole appiccicosa che avete visto con Andrea non c'è più: sono molto più str**za. La puntata mi ha aiutato molto rivedendola, mentre con Marco mi sento sicura e protetta e non mi sento di stargli addosso. Con Andrea cercavo di colmare questa distanza col contatto fisico."

