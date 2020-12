Omicidio di Ferragosto a Bastia Umbra, estradato dalla Germania il quarto ricercato

06 dicembre 2020 a

Estradato in Italia il quarto uomo indagato per l’omicidio di Ferragosto a Bastia Umbra che ha visto come vittima il giovane 25enne spoletino Filippo Limini: Valentino George Neculai, 20 anni compiuti a maggio, romeno residente a Bastia Umbra ma di fatto senza fissa dimora, è stato estradato in Italia. E’ transitato per il carcere di Bolzano prima di arrivare in Umbria.

Al contrario degli altri tre indagati - Brendon Kosiqi, 19 anni, Denis Hajderlliu, 20 anni, e Kevin Malferteiner, 24 anni, difesi dagli avvocati Delfo Berretti, Aldo Poggioni e Daniela Paccoi, arrestati subito dopo i fatti - il giovane era riuscito a fuggire. Era stato arrestato a settembre in Germania.

