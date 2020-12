Umbertide, daino resta incastrato con la testa nel cancello di una villa

06 dicembre 2020 a

a

a

I vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono stati impegnati a Umbertide, in località San Benedetto, per liberare un daino, che aveva la testa incastrata in un cancello di una villa. L’allarme è stato dato direttamente dal proprietario della villa, che non era riuscito nell’intento di liberare l’animale: per evitare che potesse rimanere ucciso ha subito chiamato i vigili del fuoco. Con perizia e tecnica, la squadra tifernate ha prima bloccato in sicurezza l’animale e quindi, con un divaricatore, ha aperto due barre verticali del cancello consentendo alla testa di tornare libera. Subito dopo il daino è corso via in aperta campagna.

