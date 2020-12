Umbria, oggi i guariti (496) sono più del doppio dei ricoverati (226): scendono ancora gli attualmente positivi

Fra. Mar. 05 dicembre 2020 a

Oggi i nuovi positivi al Coronavirus sono meno della metà dei guariti. Prosegue dunque la discesa della curva degli attualmente positivi che sono arrivati a 6.149, quando solo 15 giorni fa ne faceva registrare oltre 4 mila in più. Oggi in particolare sono stati registrati 226 nuovi positivi contro 496 guariti. In particolare, i positivi sono emersi dall'analisi di 3.840 tamponi, il che porta l'incidenza dei positivi al 5, 8%. La percentuale quindi non si rialza e mantiene un trend in linea con il calo registrato negli ultimi giorni. Purtroppo nel report di oggi si registra qualche nuovo ricovero,che porta il totale dei degenti a 392, ma il dato è sempre in discesa rispetto a non molti giorni fa. Di questi, 61, 4 in più di ieri, sono in terapia intensiva. Purtroppo vanno anche registrati altri 7 decessi, che porta dunque il totale delle vittime Covid da inizio pandemia a 451.

