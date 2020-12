Il trionfo di Rosita Merli a Cuochi d'Italia All Stars fa volare Gubbio

05 dicembre 2020 a

Rosita Merli campionessa dei campioni, Rosita la più brava di tutti. La cuoca di Gubbio venerdì sera 4 dicembre ha stravinto il cocking show di TV8 Cuochi d’Italia All Stars, prodotto da Banijay Italia che ha visto gareggiare tutti i vincitori e i migliori cuochi del primo torneo. Le sono arrivati decine e decine di messaggi, di complimenti. Il sindaco Stirati, in una nota, ha scritto che la vittoria di Rosita Merli “rappresenta non solo un grandissimo e meritato successo personale, ma anche una pagina importante in termini di promozione della città di Gubbio, della sua cucina, della genuinità della nostra tavola”.

