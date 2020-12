Verissimo, anticipazioni e ospiti di sabato 5 dicembre: Gerry Scotti e Iva Zanicchi, l'esperienza in ospedale per il Covid

05 dicembre 2020 a

Torna Verissimo su Canale5 sabato 5 dicembre, a partire dalle ore 16. Il talk show condotto da Silvia Toffanin vedrà tra gli ospiti nella puntata di oggi il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, Iva Zanicchi, Gerry Scotti, Marco Carta, ed Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, che racconterà la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5.

Toccanti soprattutto le interviste a Iva Zanicchi e Gerry Scotti, che racconteranno la loro esperienza in ospedale a causa del Covid, fortunatamente finita con la loro guarigione. Queste alcune anticipazioni dell'intervista rilasciata dal conduttore: "Volevo salutare tutte le persone ricoverate con me - ha affermato commosso -. Non conosco il loro nome, spero siano tornate a casa anche loro". Un'esperienza che per Scotti resterà sicuramente indelebile.

