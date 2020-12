Terni, restrizioni Covid: ai carabinieri le richieste più strane: "Mi multate se raccolgo due asparagi durante l'attività motoria?"

Tra la prima e la seconda ondata pandemica sono arrivate circa 110 mila chiamate alla centrale operativa solo del comando provinciale di Terni, gran parte delle quali per ricevere informazioni su cosa si potesse o non si potesse fare

Le richieste più strane. Le hanno ricevute i carabinieri di Terni che, solo al numero di pronto intervento 112 del comando provinciale, hanno risposto a circa 110 mila chiamate tra la prima e la seconda ondoata della pandemia, gran parte delle quali proprio di cittadini che volevano informazioni sulle restrizioni. In particolare su ciò che fosse o non fosse consentito fare.

Il comando provinciale della caserma di via Radice, nella città dell'acciaio, ha diffuso alcuni dei contenuti più "singolari" delle chiamate ricevute dai militari al lavoro nella sala operativa,

“112 Terni buongiorno, dica” … “Buongiorno, posso fare attività motoria anche se sono anziano?” … “Certo signore” … “Bene, e se mentre cammino raccolgo due asparagi mica mi farete la multa?”

“112 Terni buongiorno, dica” … “Buongiorno, posso andare in un altro comune, cioè io sono di Narni, posso andare a Terni per comprare le crocchette al cane? … Sa’ lui mangia solo quella marca!”

“112 Terni buongiorno, dica” … “Buongiorno, sono tre mesi che non vedo la mia fidanzata, posso andare a Roma a casa sua? …Non rientra tra le necessità fisiologiche di una persona … giacere?”

“112 Terni buongiorno, dica” … “Buongiorno, posso recarmi a Napoli presso il cimitero per andare a trovare mio marito? … Sa, sono 2 mesi che non lo faccio … non vorrei che mio marito pensasse male…!”

“112 Terni buongiorno, dica” … “Buongiorno, mi posso recare a Piediluco per svuotare la mia barca?” … “Mi scusi, ma sono due mesi che non piove, dove è l’emergenza?” … Ee se poi piove e dopo mi affonda la barca?”

Molti altri esempi potrebbero essere riportati - commentano i carabinieri - ma è bene ricordare che questi momenti non fanno mai perdere di vista quello che è l’obiettivo principale del carabiniere operatore di centrale operativa, ossia fornire nel tempo più rapido possibile la migliore assistenza al cittadino che telefona al numero di Pronto Intervento 112.



