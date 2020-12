Perugia, perde conoscenza per dose sbagliata farmaci, salvato dai carabinieri

05 dicembre 2020 a

E' stato salvato in extremis dai carabinieri un uomo di 62 anni, affetto da diverse patologie, che per errore aveva assunto una dose di farmaci superiore a quella prescritta dal medico. E' stata un'amica dell'anziano signore a segnalare che il 62enne, che vive solo, non rispondeva alle sue telefonate e che poteva essere in pericolo. Così, martedì sera, i militari dell'Arma sono intervenuti a Collestrada, Perugia e dopo aver tentato inutilmente di farsi aprire, hanno deciso di oltrepassare la recinzione e visionare l’interno dell’abitazione attraverso le persiane che, essendo di materiale metallico pesante e bloccate da appositi fermi, non avrebbero potuto essere facilmente sollevate. I carabinieri sono comunque riusciti a intravedere qualcosa dalle tapparelle della camera da letto: un letto vuoto e sfatto con la televisione accesa li ha messi in allarme. Poi hanno udito anche una flebile richiesta di aiuto. Subito allertati 118 e vigili del fuoco. Una volta all'interno dell'appartamento, l'uomo - riverso a terra, con la testa incastrata tra il comodino e il letto e le gambe appoggiate alla porta - è stato soccorso e portato in ospedale. Ora è fuori pericolo.

