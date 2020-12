Castel Giorgio, tir carico di pecore si ribalta. Due feriti. Strada riaperta al traffico dopo alcune ore

04 dicembre 2020 a

A Castel Giorgio, durante la serata di venerdì 4 dicembre, è stata ripristinata la circolazione a senso unico alternato lungo la strada statale 74 Maremmana dove si è verificato un incidente al chilometro 82,950. Un mezzo pesante, che trasportava pecore, si è ribaltato. Le due persone che erano a bordo sono rimaste ferite. A seguito dell’incidente stradale le pecore sono state sbalzate fuori dal rimorchio e si sono disperse in mezzo ai campi e lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell’Anas. Il tir è stato quindi sollevato e rimesso sulla carreggiata. Le cause dell'incidente, che non ha coinvolti altri veicoli, sono ancora in corso di accertamento.

