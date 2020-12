Terni, esce dal carcere l'immigrato che sparò a un carabiniere durante un controllo

05 dicembre 2020 a

Ha lasciato il carcere di Terni dopo oltre un anno e quattro mesi per andare agli arresti domiciliari presso la Comunità Incontro di Molino Silla di Amelia, Josè Miguel Rivas Suriel, il 34enne di origini dominicane che la mattina del 22 luglio del 2019, fra viale Curio Dentato e via della Bardesca, aveva dato in escandescenze, sparando al carabiniere Mario Palleschi. La notizia si è diffusa venerdì 4 dicembre. La decisione è stata assunta dal Tribunale di Terni in composizione collegiale, a seguito dell'istanza presentata dal legale difensore dell'uomo, l'avvocato Gianluca Muzi. Josè Miguel Rivas Suriel seguirà un programma terapeutico di recupero per tentare di uscire definitivamente dai problemi di droga che ne hanno condizionato l'esistenza. A settembre il 34enne era stato condannato a sei anni di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per il reato di lesioni aggravate, visto che oltre a Palleschi, raggiunto da due proiettili ai piedi, nella violenta colluttazione erano rimasti feriti anche un altro carabiniere e due agenti della polizia di Stato.

