Omicidio Meredith, Rudy Guede affidato ai servizi sociali. Il tribunale: "Reinserimento sociale avanzato"

Ha ottenuto l' affidamento ai servizi sociali Rudy Guede, unico condannato per l' omicidio di Meredith Kercher. E’ quanto fa sapere l’Ansa, che afferma di averlo appreso da “ambienti vicini al giovane”. Rudy Guede è stato protagonista di un percorso di reinserimento sociale "particolarmente avanzato". Lo sottolinea il tribunale di sorveglianza di Roma nel provvedimento con il quale ha concesso all' ivoriano l'affidamento ai servizi sociali. I giudici hanno così accolto un'istanza del suo legale, l'avvocato Fabrizio Ballarini. Guede era finora detenuto nel carcere di Viterbo in regime di semilibertà, per scontare i 16 anni di reclusione che gli sono stati inflitti con il rito abbreviato.

“Rudy Guede si è messo al servizio dei più fragili, è diventato una risorsa della nostra comunità”. Così Claudio Mariani del centro studi Criminologici di Viterbo. “L’istanza di affidamento ai servizi sociali – ha spiegato all’Ansa Claudio Mariani – è stata concessa dal tribunale di sorveglianza di Roma in considerazione del documentabile percorso didattico e umano che Rudy ha seguito durante i suoi 13 anni di detenzione”.

