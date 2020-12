Perugia, esplosione della bombola del gas, uomo in fin di vita: aperto fascicolo dalla Procura

05 dicembre 2020 a

Sull'esplosione del bombolone di gas a San Martino in colle, a Perugia, sono stati disposti accertamenti dalla Procura della Repubblica.

Un uomo ha riportato ustioni sull 80% del corpo e una donna, meno grave, conta 45 giorni di prognosi. Lui, olandese di 55 anni è in fin di vita anche per le lesioni interne ed è stato trasportato nel centro grandi ustionati di Pisa. La donna, italiana, 50 anni, ha bruciature agli arti.

I danni alla struttura non sono molto evidenti in quanto si tratta di un prefabbricato in cemento armato ma tutti gli infissi sono stati divelti dall'esplosione. Sul posto si sono recati anche 118 e forze dell'ordine. Il bombolone - fanno sapere i vigili del fuoco - era esterno e la fuga si è verificata all'interno dell'abitazione. Le cause sono in corso di accertamento da parte del gruppo nucleo territoriale investigativo antincendio dei pompieri.

La procura della Repubblica, col pm Mara Pucci, ha aperto un fascicolo. In base agli accertamenti dei vigili del fuoco l’esplosione è avvenuta all’interno dell’abitazione al momento del rientro in cucina dei due. In precedenza sarebbero stati fatti degli interventi proprio sull’impianto del gas. Accertamenti sono condotti dalla questura di Perugia con l’ausilio della polizia scientifica.

