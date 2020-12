Umbria, Natale di solidarità a Perugia. In via dei Filosofi colletta per famiglie povere

05 dicembre 2020 a

A Perugia via dei Filosofi si accende nel segno della solidarietà. La speciale cerimonia prevista per questo pomeriggio, alle 17.30 nel rispetto di tutte le direttive anti-contagio. Anche quest’anno i commercianti, con sforzi di anno in anno sempre maggiori, sono riusciti ad illuminare la via. L’Associazione Filosofi...amo oltre la propria quota, aiuterà i nella raccolta fondi con le “danaiole” nei negozi. Inoltre invita i residenti ad illuminare i propri balconi anche in considerazione dei costi sempre minori delle luminarie anche grazie all’iniziativa di Soenergy che fornirà l’energia elettrica gratuitamente. Sarà un Natale di speranza anche per i bambini che il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 (o con appuntamento 3351200921) potranno imbucare la letterina a Babbo Natale nella speciale cassetta affissa all’esterno della sede di via dei Filosofi 72. Sostegno, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, anche all’iniziativa della madia alimentare in collaborazione con la Caritas. Offerte (in denaro o in alimenti) verranno ridistribuite ai bisognosi del quartiere (informazioni al 3357887793). I commercianti, invece, si sono inventati una campagna di promozione di buoni acquisto quali regali di Natale per parenti ed amici. In quasi tutti gli esercizi del quartiere di via Filosofi si potranno acquistare le card formato biglietto auguri e senza scadenza che potranno essere completate dal titolare con l’importo o i servizi ed il timbro.



