Terni, lavori completati sulla superstrada. Si potrà arrivare a Rieti in 20 minuti

La Terni-Rieti è realtà: il 22 dicembre infatti l’importante arteria sarà inaugurata e percorribile da tutti. A Rieti si arriverà in poco più di 20 minuti. Finisce una vera e propria odissea per questa superstrada, eterna incompiuta da decenni. Finalmente si è dunque arrivati al traguardo. A dare la comunicazione ufficiale è stato il vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri che, venerdì 4 dicembre, è tornato a fare un sopralluogo sul cantiere per verificare di persona la situazione. “Il 16 ottobre di un anno fa – spiega – avevo preso visione personalmente di un cantiere fermo per il fallimento della precedente azienda e nel giro di una settimana con Anas siamo poi riusciti a trovare una soluzione. Oggi, dopo un anno, siamo pronti ad aprire la strada al traffico".

