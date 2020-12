Cuochi d'Italia All Stars, trionfo di Rosita Merli: battuta in finale la Toscana. L'eugubina si aggiudica 10.000 euro

Rob.Min. 04 dicembre 2020 a

Rosita Merli è la campionessa di Cuochi d'Italia All Stars, il cooking show in onda su Tv8 condotto da Cristiano Tomei. La titolare del ristorante Osteria del Bottaccione, portacolori dell'Umbria, si è aggiudicata il montepremi finale di 10.000 euro. Rosita ha battuto Jessica, della Toscana, con il punteggio di 37-35. Nella prima parte il duello si è concentrato sui primi piatti, con Rosita che ha cucinato uno dei suoi cavalli di battaglia: tagliatelle alla farina di castagne con funghi e salsiccia. La toscana Jessica ha puntato invece su più sperimentali fagottini del mare.

Cuochi d'Italia All Stars, il successo di Rosita Merli: il valore della tradizione conquista anche gli chef stellati

Per la cuoca eugubina, oltre a funghi e salsiccia, anche l'immancabile tartufo. Ma non c'è stata soltanto la cucina, con Rosita che ha dato - con garbo e ironia - consigli alla rivale pure su come debba comportarsi con il compagno Delio, un po' restio nello sposare la ragazza nonostante i tanti anni di fidanzamento: "Caro Delio, cogli la palla al balzo sennò dopo è troppo tardi", ha detto, suscitando il sorriso da parte di giudici e della stessa concorrente toscana. Alla fine tuttavia le sue tagliatelle alla farina di castagne, con funghi e salsiccia, hanno ottenuto 18 punti, frutto di due 9 dai giudici Gennaro Esposito e Diego Rossi: uno in più dell'avversaria, Jessica.

Per quanto riguarda il secondo piatto, Rosita ha regalato anche un pizzico di innovazione, presentando un filetto di maiale con prugne e castagne. La rivale toscana ha optato per una rivisitazione del fegato. Durante la preparazione altre perle dell'infanzia ("Se mi sono mai ubriacata? Una volta a 7 anni quando mia madre mi portò a mietere il grano", ha ricordato) sul futuro ("Se vinco mi piacerebbe andare al mare, in Sardegna", ha rivelato). Alla fine i voti dei giudici (con il 10 di Gennaro Esposito) che hanno decretato il trionfo di Rosita Merli, di Gubbio e dell'Umbria.

