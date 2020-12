Ospedale convertito in Covid hospital, bufera sulle frasi del sindaco. Il caso in Senato

05 dicembre 2020 a

“Come e in quali tempi il ministro intende verificare il contenuto e la natura delle affermazioni del sindaco, che hanno destato preoccupazione a Spoleto e in Umbria a prescindere dalla loro veridicità”. È questa la richiesta contenuta nell’interrogazione con cui 13 senatori di Fratelli d’Italia, primo firmatario lo spoletino Franco Zaffini, hanno messo sul tavolo di Luciana Lamorgese la frase “magari arrivano i soldi dalla Calabria” pronunciata da Umberto De Augustinis nell’ambito della battaglia contro l’ospedale Covid di Spoleto. Il sindaco, che è anche magistrato di Cassazione, parlava in una riunione con i rappresentanti delle associazioni del City forum e, promettendo battaglia contro la riconfigurazione del San Matteo, ha detto: “Passo in consiglio comunale, dirò che ci è stato dato uno schiaffo a tutti e quelli mi dicono ma chi ce lo fa fare, magari arrivano i soldi dalla Calabria”.



Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 5 dicembre

