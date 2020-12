Cinque piazze della città si accendono con le installazioni luminose di Natale

15 dicembre 2020 a

Taglio del nastro, oggi alle 17 a Foligno, per le installazioni luminose allestite in cinque piazze della città. Con una novità: la grande slitta di Babbo Natale proprio davanti all’ingresso del Comune (nella foto). “L’arte del Natale”, l’evento di Confcommercio realizzato grazie al contributo dell’amministrazione comunale, che sarà rappresentata oggi sia dal sindaco, Stefano Zuccarini che dall’assessore al commercio Michela Giuliani, accenderà così le sue installazioni luminose nell’appuntamento organizzato sotto il nuovo albero di Natale in largo Carducci. “Il centro storico si illuminerà grazie alle suggestive installazioni di luci, capaci di regalare un’atmosfera magica ed accogliente, per regalare fiducia e sorrisi. Vogliamo che il nostro centro storico sia vestito a festa per i nostri cittadini e le nostre attività commerciali al motto di: noi compriamo nella nostra città”, riferisce una nota di Confcommercio.



Servizio integrale a cura di Jacopo Barbarito sul Corriere dell'Umbria del 5 dicembre

