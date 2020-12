Città di Castello, sportivo trova tartufo bianco da 455 grammi

05 dicembre 2020 a

Grazie al suo cane Ugo, lagotto della linea delle Farnie, trova un tartufo bianco di 455 grammi. E' successo nei boschi intorno a Città di Castello. Ugo ha dato la grande soddisfazione al suo padrone di scavare, prima con il vanghino e poi a mano, nella terra tanto vocata nel comune di Città di Castello e raccogliere un tartufo bianco di ben 455 grammi. In tanti in Alta Valle del Tevere hanno trovato il famoso Tuber Magnatum Pico in volgare trifola, in questi mesi anche di pezzature maggiori, ma stavolta il cavatore dilettante è molto particolare in quanto si tratta del presidente del Canoa Club, Sandro Paoloni.

