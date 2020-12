Covid, l'Umbria torna zona gialla: riaprono bar e ristoranti, sì a spostamenti fra comuni

Ale.Ant 04 dicembre 2020 a

L'Umbria torna in zona gialla. Lo ha stabilito la cabina di regìa sull'emergenza Covid. decisivo l'Rt sceso a 0,71. Sarà possibile spostarsi tra comuni, esclusi 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. E anche tra regioni gialle, escluso il periodo che dal 20 dicembre al 6 gennaio. Questo in base ai alle indicazioni per le zone gialle integrate dai divieti del nuovo Dpcm. Riaprono ristoranti e bar dalle 5 alle 18. Asporto consentito fino alle 22. Di nuovo permessi servizio al tavolo e caffè al bancone. Didattica in presenza per elementari e medie. Per le seconde e terze delle secondarie di primo grado è in arrivo anche l’apposita ordinanza regionale che abroga le misure restrittive introdotte da palazzo Donini. Resta la chiusura dei centri commerciali nei festivi e nei prefestivi, ad esclusione di edicole, farmacie, tabacchi e alimentari. In Umbria riaprono la domenica tutti i negozi fuori dai centri commerciali.



