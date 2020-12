Gubbio, l'assessore Mancini si dimette e lascia la giunta Stirati

04 dicembre 2020 a

Stupore e amarezza. Così il sindaco di Gubbio, Stirati sulle dimissioni dell’assessore al bilancio Giordano Mancini che sono arrivate venerdì 4 dicembre dopo la ridistribuzione di alcune deleghe operate nei giorni scorsi. “Una ridistribuzione peraltro - ha detto Stirati - su cui ci eravamo confrontati da tempo”. Mancini, che prima del “ritocco” aveva le deleghe di bilancio, patrimonio, sviluppo economico, efficientamento energetico, lascia un buco nel governo che ora, seppure senza un atto formale per l’assunzione ad interim, sarà chiuso da Stirati che per la prossima settimana ha annunciato una conferenza stampa. In quell’occasione non ci sarà il nome del sostituto.

