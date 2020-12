Covid in Umbria, 4 morti, 168 nuovi positivi e 503 guariti. Il bollettino di venerdì 4 dicembre

04 dicembre 2020 a

Quattro morti, 168 nuovi positivi ma anche 503 guariti in 24 ore: sono i numeri del bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato a venerdì 4 dicembre. I dati sembrano ancora una volta rassicuranti tenendo presente che il numero dei tamponi effettuati è di 3.354. Diminuiscono i ricoveri che da 399 passano a 385 ma aumentano quelli nelle terapie intensive che segnano un + tre nell'ultimo giorno.

E' atteso per queste ore il ritorno dell'Umbria in fascia gialla in base ai dati dell'ultimo report. Le nuove norme dovrebbero essere efficaci dalla giornata di domenica: significa riapertura di bar e ristoranti fino alle 18 e spostamenti tra comune e comune ma anche in altre regioni di fascia gialla, sino al 20 dicembre.

